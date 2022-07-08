Зеленов о Суперкубке: «Зенит» делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоратив. Посмотрим, как оно будет»

Пресс-атташе высказался о предстоящей игре с за Суперкубок России.

– Мы ждем, что как минимум половина стадиона будет красно-белой.

– Это будет удар для «Зенита».

– Ну, удар. Пусть так. Мне кажется, «Зенит» делает все, чтобы превратить этот матч в свой корпоратив, праздник. Но посмотрим, как оно будет.

– Мне просто кажется, что если Алексей Борисович [Миллер] увидит 50% красно-белых на стадионе, он не будет рад.

– Он может расстроиться. Но главное – что будет на поле. Верим в наших футболистов, – сказал глава пресс-службы красно-белых .

Санкт-Петербург – трудное место для «Спартака» (выиграли 1 раз за 10 лет). На «Газпром-Арене» «Зенит» ведет 5:0 по победам