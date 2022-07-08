Александр Филимонов: «Суперкубок на домашней арене одного из участников – неправильно. Можно подумать, в стране мало стадионов»

высказался о проведении OLIMPBET Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

– Когда Вы услышали про возможный бойкот «Спартаком» Суперкубка, что подумали?

– Понятно, что клуб ощутил определенный момент несправедливости. Назначать Суперкубок на домашней арене одного из участников – неправильно. Можно подумать, у нас в стране мало стадионов.

Хотя, с другой стороны, меня бы это только подстегнуло к тому, чтобы приехать и забрать кубок, прыгнуть выше головы.

– Но заговор в этой истории ведь чувствовался какой-то?

– Слушайте, если опять же возвращаться в начало моей карьеры, в 90-е годы, это детский лепет, а не заговор, по сравнению с тем, что было раньше (смеется). Иногда мы выезжали на матчи, про которые знали, что там все уже предрешено, – сказал бывший вратарь «Спартака».

«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России завтра, 9 июля.

Санкт-Петербург – трудное место для «Спартака» (выиграли 1 раз за 10 лет). На «Газпром-Арене» у «Зенита» 5:0 по победам