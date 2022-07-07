Семак о Кассьерре: «Очень сильный футболист. Посмотрим, как будет тренироваться, и решим, сколько он сыграет со «Спартаком»

Матео Кассьерра может сыграть со «Спартаком» в матче за Суперкубок России.
Об этом рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
– Какова вероятность того, что Матео Кассьерра сыграет в субботу с первых минут? Выбран ли уже вратарь на матч за Суперкубок?
– Кассьерра присоединился к нам достаточно поздно и пропустил тренировки, которые бы позволили набрать ему необходимые кондиции. По индивидуальным качествам – он очень сильный футболист, посмотрим, как он будет тренироваться в ближайшие два дня и решим, сколько он сможет сыграть.
Что касается вратарей – и Одоевский, и Кержаков готовы к игре и тренируются. Посмотрим, кто лучше себя проявит на занятиях и примем решение, – сказал тренер «Зенита».