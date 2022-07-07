Сантос о матче «Зенит» – «Спартак»: «Класико российского футбола, особенный матч. Мы по-прежнему голодны до трофеев»

высказался об игре между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России.

– Дуглас, как проходила подготовка к матчу за Суперкубок России? Как себя чувствует команда и лично вы?

– Мы ударно провели предсезонку, выкладывались на полную, потому что времени было не очень много. И это хорошо, потому что это позволило нам подойти в отличной форме к субботней игре. Нас ждет большой матч, особенный и зрелищный, это класико российского футбола, и мы к нему полностью готовы.

– Вы провели семь матчей против , ни в одном из них «Зенит» не проиграл. Продлится ли эта серия, и насколько принципиальны для вас встречи с красно-белыми?

– Конечно, мы рассчитываем продлить ее и завоевать трофей, но должны доказывать это на поле – проявляя волю, выполняя план главного тренера на игру. Потому что такие матчи выигрываются только за счет характера. Нам нужно верить в свои силы, быть максимально сконцентрированными – и добавить еще один титул в нашу копилку. Эта игра будет ключевой, и нам очень важно победить, чтобы еще увереннее начать сезон.

– Насколько важно для вас и команды, что встреча пройдет на «Газпром Арене»?

– Это очень важно, потому что мы соскучились по родному стадиону – все игры на сборах проходили на других аренах. Играть перед своими семьями и болельщиками – это особенное чувство, но домашний стадион не будет решающим фактором в матче. Все зависит от того, как мы справимся со своей задачей на поле, мы должны выложиться больше, чем на 100 процентов, и показать превосходный футбол.

– Вы завоевали уже много титулов с «Зенитом». Чувствуется ли в команде этот острый трофейный голод накануне Суперкубка?

– Само собой, мы по-прежнему голодны до трофеев! Это новый сезон, новая страница в истории клуба, которую мы хотим начать заполнять победами. То, что было, то было, мы не живем прошлыми успехами. Перед нами новый вызов, мы принимаем его и должны сделать все, чтобы в субботу завоевать очередную награду. Это очень важно для нас и для наших будущих целей на сезон, – сказал защитник .