Семак об Абаскале: «Желаю удачи, но не в играх с «Зенитом». «Спартак» – хорошая команда, нас ждет интересный матч»

пожелал Гильермо Абаскалю успехов на посту тренера .

– Если «Зенит» провел четыре матча, и все их, в общем-то видели, то подготовка «Спартака» – загадка. На ваш взгляд, сильно изменилась команда с момента окончания чемпионата? Как вы относитесь к испанскому тренеру – молодому, перспективному, знающему много языков? Чего от него стоит ждать, на ваш взгляд?

– Что касается «Спартака» и его подготовки, то действительно не так много информации. Состав меняется очень незначительно, игроки по большей части остаются те же.

Что касается схемы и требований главного тренера, то говорить об этом преждевременно. Контрольные матчи играли с одними соперниками и по одной схеме. Будет ли вариативность, посмотрим в течение сезона. Сейчас преждевременно об этом говорить. Да в принципе это и не мое дело – оценивать игру и тренера «Спартака».

Я, как коллега, естественно, пожелаю успехов, но не в матчах против нашего клуба. Посмотрим. Уже осталось немного ждать. Посмотрим, как будет играть «Спартак». Это хорошая команда, нас ждет интересный матч, – сказал тренер «Зенита».

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