Бразильский журналист о Венделе и «Фламенго»: «Если решение будет, то только после Суперкубка. Он точно сыграет со «Спартаком»

Бразильский журналист оценил вероятность перехода Вендела из во .

— «Фламенго» ведет переговоры с агентом Вендела, с самим футболистом и его семьей. По поводу клубов из Европы я не знаю. «Фламенго» точно хочет его. «Зенит» в курсе этого интереса.

Если какое-то решение будет, то оно произойдет только после Суперкубка России. Вендел точно сыграет в субботу против , а потом посмотрим.

Из-за всей этой ситуации не знаю, насколько реально может, например, уехать в «Эвертон». Может быть, еще «Наполи» им интересуется, но в Англии вряд ли.

— После матча со «Спартаком» он может уйти?

— Все будет зависеть от переговоров с Венделом, с его агентом. Но когда у игрока есть желание уйти, клубу сложно отказать в этом. «Зенит» наверняка рассматривает тот вариант, где он не потеряет деньги за Вендела.

Бразилец – очень большая потеря для «Зенита». Он ключевой игрок петербуржцев, – сказал Фабио Алейшо.