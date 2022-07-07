Кузяев о Суперкубке в Петербурге: «Недовольство «Спартака» отчасти могу понять. Это решение РФС, которое мы все должны уважать»

высказался перед игрой между «Зенитом» и за .

– Что для вас означает Суперкубок? Это полноценный трофей или выставочный матч с повышенным вниманием?

– Естественно, Суперкубок для меня – полноценный трофей, особенно в матче с таким принципиальным соперником, как «Спартак». Вовсе не рассматриваю эту игру как набор кондиций к предстоящему чемпионату. Уверен, нас ждет зрелищная игра.

– Выбор места проведения Суперкубка вызвал много шума. Можно ли сказать, что высказывания «Спартака» на эту тему дополнительно мотивируют «Зенит»?

– Я скажу так: это решение РФС, которое мы все должны уважать. Видимо, у на то были весомые причины. Я, как игрок «Зенита», конечно, рад, что Суперкубок пройдет у нас в Питере. Не надо далеко лететь. Но недовольство «Спартака» я отчасти могу понять.

– Вы сказали, что можете понять недовольство «Спартака». Могли бы пояснить, что имеете в виду?

– Я имею в виду то, что матч пройдет в Питере, – сказал полузащитник .