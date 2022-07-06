«Буду болеть за «Зенит», как и все нормальные люди». Боярский о матче легенд «Спартака» и петербуржцев

Заслуженный артист России Михаил Боярский заявил, что будет болеть за легенд «Зенита».
Ветераны питерского клуба 8 июля сыграют против бывших футболистов «Спартака».
– Я буду выступать перед этим матчем. Поскольку это легендарные команды, факт того, что они встретятся на «Петровском», омолодит всех болельщиков. На этом стадионе были самые замечательные матчи.
Конечно, я буду болеть за «Зенит», как и все нормальные люди, но я никогда не испытывал отторжения к «Спартаку» и его болельщикам. Хочется, чтобы все получили удовольствие от матча.
Раньше «Спартак» состоял из игроков «Зенита», и наоборот. Все перемешалось. В те времена футболисты этих двух команд составляли основу нашей сборной.
Нужно смотреть за качеством игры. Надеюсь, что легенды обеих команд не постарели и смогут показать настоящий футбол. Это противостояние – лакмусовая бумажка российского футбола в его нынешнем состоянии.
– Матч легенд более статусный, чем игра за Суперкубок?
– Нет. Как раз в матче за Суперкубок «Зениту» надо побеждать, так как они стали чемпионами, – сказал актер.
Широков, Титов, Аршавин, Филимонов, Тимощук и Аленичев сыграют в матче легенд «Зенита» и «Спартака»