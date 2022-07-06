«Буду болеть за «Зенит», как и все нормальные люди». Боярский о матче легенд «Спартака» и петербуржцев

Заслуженный артист России Михаил Боярский заявил, что будет болеть за легенд «Зенита».

Ветераны питерского клуба 8 июля сыграют против бывших футболистов .

– Я буду выступать перед этим матчем. Поскольку это легендарные команды, факт того, что они встретятся на «Петровском», омолодит всех болельщиков. На этом стадионе были самые замечательные матчи.

Конечно, я буду болеть за «Зенит», как и все нормальные люди, но я никогда не испытывал отторжения к «Спартаку» и его болельщикам. Хочется, чтобы все получили удовольствие от матча.

Раньше «Спартак» состоял из игроков «Зенита», и наоборот. Все перемешалось. В те времена футболисты этих двух команд составляли основу нашей сборной.

Нужно смотреть за качеством игры. Надеюсь, что легенды обеих команд не постарели и смогут показать настоящий футбол. Это противостояние – лакмусовая бумажка российского футбола в его нынешнем состоянии.

– Матч легенд более статусный, чем игра за Суперкубок?

– Нет. Как раз в матче за надо побеждать, так как они стали чемпионами, – сказал актер.

Широков, Титов, Аршавин, Филимонов, Тимощук и Аленичев сыграют в матче легенд «Зенита» и «Спартака»