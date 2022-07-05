Марио Фернандес интересен «Атлетико Паранаэнсе»

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Марио Фернандес может перейти в бразильский клуб.

Интерес к 31-летнему экс-защитнику ЦСКА и сборной России проявляет «Атлетико Паранаэнсе».

В сентябре Фернандес станет отцом и вернется в Бразилию, чтобы быть ближе к семье.

Главный тренер «Атлетико Паранаэнсе» Луис Фелипе Сколари и руководители клуба высоко оценивают футболиста. «Атлетико» также следит за ситуацией с Дани Алвесом, но переговоры с ним крайне сложны.

В мае Марио объявил о приостановке контракта с ЦСКА и игровой карьеры. Фернандес играл за ЦСКА с 2012 года после перехода из «Гремио».

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