Марио Фернандес интересен «Атлетико Паранаэнсе»

Марио Фернандес может перейти в бразильский клуб.
Интерес к 31-летнему экс-защитнику ЦСКА и сборной России проявляет «Атлетико Паранаэнсе».
В сентябре Фернандес станет отцом и вернется в Бразилию, чтобы быть ближе к семье.
Главный тренер «Атлетико Паранаэнсе» Луис Фелипе Сколари и руководители клуба высоко оценивают футболиста. «Атлетико» также следит за ситуацией с Дани Алвесом, но переговоры с ним крайне сложны.
В мае Марио объявил о приостановке контракта с ЦСКА и игровой карьеры. Фернандес играл за ЦСКА с 2012 года после перехода из «Гремио».