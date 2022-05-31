Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в мае. У Марио гол и пас за три матча

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Марио Фернандес признан лучшим футболистом ЦСКА в мае 2022 года.

31-летний защитник стал лидером голосования, проведенного среди посетителей официального сайта армейцев. По итогам опроса он набрал 39% голосов.

Второе место занял голкипер Игорь Акинфеев (34%), третье – полузащитник Чидера Эджуке (27%).

18 мая Фернандес объявил о том, что приостанавливает карьеру. В мае он провел за ЦСКА 3 матча и забил один гол, а также отдал одну результативную передачу.

Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

Марио Фернандес уникален. ЦСКА-2022 недостоин таких игроков

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