Агент о приостановке карьеры Фернандеса: «Марио хотел бы взять паузу минимум до 2023 года»

Агент Марио Фернандеса рассказал, когда экс-игрок ЦСКА возобновит карьеру.
Ранее защитник объявил о приостановке карьеры, отметив, что «чувствует колоссальную усталость и огромное изнеможение».
«Марио хотел бы взять паузу как минимум до 2023 года», – сказал Жорже Машаду.
Фернандес выступал за армейцев с 2012 года и завоевал с ними 7 трофеев. Сборную России защитник представлял с 2017 по 2021 год.
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