Орлов о Fan ID: «Почему Валуев, Журова, Роднина не пошли к болельщикам, чтобы с ними обсудить все?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного введения Fan ID в российском спорте.

«Вместо того, чтобы наказать менеджеров , допустивших тот инцидент (речь о массовых задержаниях болельщиков армейцев после игры с в ноябре – Прим. Sports.ru), наказали всех остальных. Кто-то задвинул, что всем надо Fan ID.

Помню, как в Госдуме сразу Коля Валуев выступил: «Да, надо». И Журова так же говорила, и Роднина – это наши спортсмены-депутаты. Депутаты должны выражать чаяния народа, а они чье чаяние выражают, когда голосуют?

Еще выступают, поддерживают. А сейчас обратный ход. Ну пускай Роднина нам расскажет. Журова вот сразу отыграла назад. Пусть Коля Валуев расскажет. Почему они не пошли к болельщикам, чтобы с ними поговорить, обсудить все?

Эти посланники народа не пошли к народу. Вот как все в нашей стране перевернулось», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

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