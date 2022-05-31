Семин о Ротенберге: «Боря был своеобразным помощником тренера в «Локо». Он может быть очень хорошим спортивным руководителем»

высказался об уходе защитника из «Локомотива».

«Наверное, как любой человек, какие-то качества за этот период он реализовал, какие-то – нет.

Если говорить о дальнейшей его карьере, то я считаю, что это может быть очень хороший спортивный руководитель, потому что он досконально знает футбол, относится к нему в наивысшей мере профессионально, он понимает, что футбол не обманешь. У него очень большой путь в футболе, дай бог ему удачи.

За весь этот период в «Локомотиве» он был своеобразным помощником тренера, потому что при мне у него было очень много травм, были большие перерывы. Но мне было очень интересно с ним, интересно наблюдать, что он во время травм четко выполнял все требования тренера и врачей.

Боря – очень дисциплинированный человек, наверное, это самое главное», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Ротенберг простился с «Локо»: «Благодарю всех, кто помогал мне достигать целей. Огромная благодарность фанатам за поддержку – мы бы не выиграли 5 кубков без вас»