Селюк о Ротенберге: «Борис точно останется в футболе. Он закончил финансовую академию, порядочный, воровать не будет»

прокомментировал будущее .

В конце мая 36-летний защитник покинул «Локомотив».

– Борис совершенно точно дальше будет в футболе. Но в каком статусе – мы должны подумать в течение пары-тройки недель.

Любой футболист, возраст которого подходит к закату карьеры, уже думает, когда заканчивать играть. Это все надо осмыслить. Так что Боря определится с будущим во второй половине июня.

Я несколько лет назад на этой почве даже ругался с . Советовал ему уходить чемпионом, но он уехал играть в Китай. Потом, видимо, понял, что я был прав. Так что это очень сложный момент, когда заканчивается контракт: продолжить играть в другом клубе или пойти куда-то функционером. Нужно время, чтобы все обдумать.

Боря – грамотный человек, который закончил финансовую академию. Он знает футбол изнутри, он сам играл. Порядочный, воровать не будет. В этом плане, если посмотреть на многих директоров в клубах – караул. Но думаю, у Бори будут различные предложения по устройству. Если бы я был хозяином клуба, с удовольствием взял бы такого специалиста. Для него важно работать и бороться за результат.

– Он расстроился, что ему не дали провести прощальный матч?

– Может быть, еще проведет, почему нет? Я считаю, во всех клубах должна быть традиция проводить прощальный матч. Можно было бы сделать товарищескую игру. Например, с . Боря был и там, и там. Болельщики смогли бы проводить всех локомотивцев и динамовцев. Все равно команды остаются на сборы в России, все будут тренироваться на базах, – сказал агент.

Ротенберг покидает «Локомотив». С 2016-го у него 360 игровых минут и несколько операций