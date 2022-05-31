Ротенберг простился с «Локо»: «Благодарю всех, кто помогал мне достигать целей. Огромная благодарность фанатам за поддержку – мы бы не выиграли 5 кубков без вас»

Защитник Борис Ротенберг попрощался с «Локомотивом», который представлял с 2016 года.

«Дорогие коллеги и друзья! К моему сожалению, сегодня наступил день, когда закончился мой контракт в качестве футболиста с легендарным клубом «Локомотив».

Для меня это очень грустный момент. При этом я понимаю, что пришло время, которое открывает для меня новые возможности.

Я хочу поблагодарить все руководство клуба, весь тренерский штаб, игроков, технический персонал, работников клуба, всех, кто помогал мне достигать своих целей в качестве футболиста.

Я также хочу выразить слова огромной благодарности нашим замечательным болельщикам. Спасибо вам за поддержку, которую команда и я всегда чувствовали от вас. Вместе мы выиграли 5 кубков, и без вас это было бы невозможно! Эти победы навсегда останутся в истории и в наших сердцах.

Я отдельно хочу поблагодарить клуб и его руководство за поддержку и меры, которые были предприняты для моего восстановления после перенесенной травмы.

Желаю всем здоровья и добра. Спасибо вам за все! До новых встреч! Вперед, «Локо»!» – заявил Ротенберг.

«Локомотив» объявил об уходе Ротенберга. Он не играл с декабря 2018 года