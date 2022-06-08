Роман Ротенберг о будущем брата Бориса в футболе: «Он хочет играть. Надеюсь, выберет себе тот клуб, где сможет»

надеется, что его брат Борис продолжит карьеру футболиста.

С 2016 по 2022 годы защитник выступал за «Локомотив». Недавно Борис Ротенберг покинул московский клуб. Из-за проблем со здоровьем он не выходил на поле с декабря 2018 года.

«Борис восстановился, у него все в порядке со здоровьем, это в спорте главное. Была очень серьезная травма, это тяжело для спортсмена. Дай бог, у него будет все дальше нормально.

Знаю, что он прошел достаточно серьезную программу реабилитации, он хочет играть, и я надеюсь, что все получится, что он выберет себе тот клуб, где он сможет играть», – сказал главный тренер .

Ротенберг простился с «Локо»: «Благодарю всех, кто помогал мне достигать целей. Огромная благодарность фанатам за поддержку – мы бы не выиграли 5 кубков без вас»