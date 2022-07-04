Смородская о Fan ID: «Это дело неплохое. От хулиганов надо избавляться, и тогда будет больше зрителей на футболе»

Бывший президент высказалась о паспорте болельщика в России.

– Пока не занималась оформлением Fan ID, но планирую.

– Как относитесь к бойкоту болельщиков «Локомотива»?

– Fan ID – дело новое и непривычное. Не все воспринимают его нормально, адекватно, но на самом деле это дело неплохое.

Почему? Потому что от хулиганов надо избавляться, и тогда будет больше зрителей на футболе, будет безопасно.

Конечно, вначале с введением паспорта болельщика посещаемость просядет, это очевидно, но после она восстановится, и думаю, что болельщиков будет ходить больше, чем раньше, – сказала Смородская.

Сегодня система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы – все заявления на Госуслугах отклоняются.

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура