Вице-спикер Госдумы Жуков заявил о планах получить Fan ID в ближайшее время

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков готов оформить Fan ID.
«Планирую получить карту болельщика в ближайшее время», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака».
Также он добавил, что хочет посетить матч за Олимп Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
4 июля распоряжение начнет действовать для пяти стадионов: «Екатеринбург-Арены», арены «Нижний Новгород», «Ростов-Арены», «Самара-Арены» и «Фишта».
Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура