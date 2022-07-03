Вице-спикер Госдумы Жуков заявил о планах получить Fan ID в ближайшее время

Вице-спикер Госдумы готов оформить Fan ID.

«Планирую получить карту болельщика в ближайшее время», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик .

Также он добавил, что хочет посетить матч за Олимп Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

4 июля распоряжение начнет действовать для пяти стадионов: «Екатеринбург-Арены», арены «Нижний Новгород», «Ростов-Арены», «Самара-Арены» и «Фишта».

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура