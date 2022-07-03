Вице-спикер Госдумы Жуков заявил о планах получить Fan ID в ближайшее время

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Александр Жуков ТАСС Fan ID Футбол

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков готов оформить Fan ID.

«Планирую получить карту болельщика в ближайшее время», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака».

Также он добавил, что хочет посетить матч за Олимп Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

4 июля распоряжение начнет действовать для пяти стадионов: «Екатеринбург-Арены», арены «Нижний Новгород», «Ростов-Арены», «Самара-Арены» и «Фишта».

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура

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