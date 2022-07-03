«Челси» вряд ли подпишет Роналду, так как Тухель хочет мобильного форварда, способного прессинговать (Daily Mail)

не хочет, чтобы «Челси» подписывал .

На прошлой неделе Жорже Мендеш, агент форварда , встречался с владельцем «Челси» , чтобы обсудить возможный переход португальца, однако Тухель, который теперь принимает решения по трансферам лондонского клуба, хочет видеть в команде энергичного и мобильного нападающего, который способен прессинговать, утверждает Daily Mail.

Боэли был бы не против трансфера звезды такого уровня, как Роналду, чтобы ярко заявить о себе сразу после покупки «Челси», но он прислушивается к Тухелю, поэтому лондонский клуб вряд ли попытается подписать Криштиану.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Ищем клуб для Роналду в ЛЧ: идеального варианта нет – «Челси» выглядит интереснее всех. Но с оговорками