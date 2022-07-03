Каррагер – Невиллу о Роналду: «Ман Сити» не хотел его. А ты, клоун, говорил, что его переход – словно приезд Элвиса в Манчестер! Но Элвис уже уехал»

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Гари Невилл и Джейми Каррагер поспорили из-за Криштиану Роналду.

После того, как стало известно, что форвард обратился к руководству «Манчестер Юнайтед» с просьбой продать его, если поступит достойное предложение, экс-защитник «Ливерпуля» написал: «Роналду забивал голы, но сделал «МЮ» слабее, как я и ожидал».

Невилл ответил на эти слова: «Я понял, ты очень высокого мнения о себе, но Роналду может отказать «Ман Сити» ради «Юнайтед», потому что этот клуб нравится ему больше, и по-прежнему хотеть уйти этим летом. Он уже уходил из «МЮ», но сохранял любовь к клубу. Наслаждайся хорошим вечером и коротким периодом своего успеха».

Каррагер написал: «Ман Сити» не хотел его. А ты, клоун, тот самый парень, который говорил, что его переход – словно приезд Элвиса в Манчестер! Но Элвис уже уехал».

«Поменьше разговоров», – ответил на это Невилл, процитировав название песни Элвиса Пресли A Little Less Conversation.

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