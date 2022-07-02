Экс-администратор «Спартака» о Кутепове в «Торпедо»: «Как футболиста его особо не воспринимаю. Но, может, в другой команде он заиграет»

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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о переходе Ильи Кутепова в «Торпедо». 

Защитник, который провел в «Спартаке» 10 лет, подписал контракт с «Торпедо» по схеме «1+1». 

«Усилилось ли «Торпедо» Кутеповым? Честно говоря, я особо как футболиста его не воспринимаю. У него очень много ошибок. Все-таки играть защитника, тем более центрального, и совершать такие ужасные огрехи… У него было больше ошибок, чем полезных действий. Но, может быть, в другой команде он заиграет. Бывает такое.

У нас в свое время был хороший мальчишка – Лешка Косолапов. В «Спартаке» себя не обрел, а потом он перешел в «Локомотив» – и все у него было прекрасно. Так что, может быть, и у Кутепова получится. Все-таки школу, что и говорить, хорошую прошел. Может быть и у него все получится.

Бородюк – нормальный тренер, он в футболе хорошо понимает – значит, нужен им Кутепов. Дай бог ему здоровья, пускай играет, и пусть у него в «Торпедо» все будет хорошо.

С другой стороны, конечно, контракт «1+1» – скользкий. Тем более иностранцев сейчас у нас мало. Было бы хотя бы «2+1», «3+1». Зиньковского «Спартак», например, вообще на 5 лет подписал – это о чем-то говорит», – сказал Хаджи. 

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