Матч «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России покажут в кинотеатрах 62 городов России

Матч и за покажут в кинотеатрах 62 городов.

Матч в Санкт-Петербурге состоится 9 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Телеканал и сеть кинотеатров «Формула Кино Синема Парк» организуют показ матча в кинотеатрах 62 городов России.

Заявлено, что это крупнейший показ футбольного матча в кинотеатрах.

Список городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Белгород, Вологда, Воронеж, Тула, Сыктывкар, Рязань, Нижний Новгород, Набережные Челны, Ставрополь, Сочи, Краснодар, Мурманск, Саратов, Ульяновск, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Брянск, Чебоксары, Липецк, Волгоград, Ижевск, Тамбов, Томск, Астрахань, Пушкино, Ярославль, Владимир, Ростов-на-Дону, Иркутск, Волжский, Казань, Брянск, Домодедово, Иваново, Пенза, Саранск, Курск, Энгельс, Старый Оскол, Оренбург, Бузулук, Нижнекамск, Жигулевск, Йошкар-Ола, Тверь, Кострома, Реутов, Калуга, Коломна, Орехово-Зуево, Сергиев Посад.