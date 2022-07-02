Черданцев, Поленов, Игонин и Мор прокомментируют матч «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок

На матче за Суперкубок России будут работать четыре комментатора.
На комментаторской позиции будут работать Георгий Черданцев и Алексей Игонин. С бровки поля игру будут комментировать Михаил Поленов и Эдуард Мор.
«Матч за Олимп Суперкубок России – большое событие для нашего телеканала, и мы вкладываем большое количество сил в его производство – как с технической, так и творческой стороны. Поэтому мы специально для этой игры разработали новый формат комментирования, который впервые появится в эфире, – будет задействовано четыре комментатора.
Приглашенные эксперты будут анализировать игру с точки зрения профессиональных футболистов. Надеемся, что получится интересный и увлекательный репортаж, который мы продолжим на других больших соревнованиях», – сказал руководитель департамента футбола и отдела комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля.