Черданцев, Поленов, Игонин и Мор прокомментируют матч «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок

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На матче за Суперкубок России будут работать четыре комментатора. 

На комментаторской позиции будут работать Георгий Черданцев и Алексей Игонин. С бровки поля игру будут комментировать Михаил Поленов и Эдуард Мор. 

«Матч за Олимп Суперкубок России – большое событие для нашего телеканала, и мы вкладываем большое количество сил в его производство – как с технической, так и творческой стороны. Поэтому мы специально для этой игры разработали новый формат комментирования, который впервые появится в эфире, – будет задействовано четыре комментатора.

Приглашенные эксперты будут анализировать игру с точки зрения профессиональных футболистов. Надеемся, что получится интересный и увлекательный репортаж, который мы продолжим на других больших соревнованиях», – сказал руководитель департамента футбола и отдела комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин. 

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля. 

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