Тренер «Сочи» Гаранин о Кассьерре в «Зените»: «Все наши команды фарм-клубы, получается. Бакаева не оставили, но мы же не скажем, что «Спартак» – фарм-клуб»

Тренер «Сочи» прокомментировал переход в .

– Вы готовы работать в условиях, когда «Сочи», по сути, выглядит как фарм-клуб «Зенита»? Захотел «Зенит» – взял Кассьерру, захочет – возьмет Родригао.

– Если так разбираться, то для «Зенита» все наши команды – фарм-клубы. Так получается. Клуб имеет определенные финансовые возможности, может купить любого футболиста.

Ушел Зелимхан Бакаев, не смог его оставить, но мы же не скажем, что «Спартак» – фарм-клуб.

Кассьерра не первый и не последний [футболист, который уходит в другую команду]. Это я не про сейчас. Для Европы это нормальная практика: сильный футболист себя проявил, его забирают в Англию, например.

Плюс Кассьерру не забрали, это был полноценный трансфер. Мы будем дальше работать, в «Сочи» есть все условия в селекционном и организационном плане.

Будем ли кого-то брать на замену? У нас сильная команда, есть резервы, никто слезы лить не собирается. Если найдем кого-то интересного, можно рассмотреть этот вариант. Просто так никого не будем подписывать, – сказал .