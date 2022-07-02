Рапино о награде от Байдена: «Чувствую мотивацию продолжать борьбу за свободы всех людей. Пока не все мы свободны, никто из нас не свободен»

высказалась о том, что получит награду из рук Джо Байдена.

Президент США 7 июля в Белом доме вручит 36-летней футболистке сборной США Президентскую медаль свободы, которую получают люди, «внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира».

«Я думаю обо всех тех людях, которые, по моему мнению, заслуживают этой медали. От членов моей семьи до нынешних и бывших партнеров по команде, всех женщин из национальной сборной США на протяжении всей нашей истории, Колина Каперника, трех женщин, основавших Black Lives Matter, – Алисии Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томети, – Марши П. Джонсон (боролась за права бездомных геев, трансгендерных людей и дрэг-квин – прим. Sports.ru), Билли Джин Кинг, сестер Уильямс, моей супруги Сью Берд и многих других.

Для меня большая честь быть выбранной для вручения этой награды президентом Байденом, и я чувствую себя как никогда вдохновленной и мотивированной продолжать долгую историю борьбы за свободы всех людей.

Цитируя Эмму Лазарус (американская писательница и поэтесса, ее стихотворение «Новый Колосс» выбито на плите, украшающей пьедестал Статуи Свободы – прим. Sports.ru): «Пока не все мы свободны, никто из нас не свободен», – сказала американка.

Рапино – первая футболистка, которая получит эту награду, и одна из шести спортсменок или тренеров, удостоенных такой чести. До этого года всего 647 человек получили Президентскую медаль свободы за последние 59 лет с тех пор, как в 1963 году награда была впервые вручена президентом Джоном Кеннеди.

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