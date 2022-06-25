Рапино об отмене конституционного права на аборт в США: «Печально и жестоко. Отмена абортов не мешает их делать – она мешать делать это безопасно»

осудила отмену конституционного права на аборт в США.

В пятницу Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое признавало право на аборт конституционным. За отмену решения проголосовали пятеро консервативных судей, трое из которых были назначены при Дональде Трампе. Против отмены выступили четверо судей.

Ожидается, что после этого решения как минимум в 22 американских штатах аборты будут запрещены полностью или в большинстве случаев. Так, вскоре после обнародования решения суда закон о запрете на аборт вступил в силу в Миссури. Запреты в стране могут коснуться около 36 млн женщин репродуктивного возраста.

«Трудно подобрать слова, чтобы описать, насколько это печальный день для меня лично, для моих партнеров по команде, для всех людей, которых это затронет.

Мы знаем, что отмена абортов не мешает людям делать аборты. Это мешает людям делать безопасные аборты. Я советую людям задуматься о всех различных аспектах, на которые повлияет отмена решения по делу «Роу против Уэйда». Это коснется многих, фактически всех жителей страны.

Не могу описать, насколько это печально и жестоко. Думаю, что дело в жестокости, потому что это ни в коем случае не о защите человеческой жизни», – заявила футболистка сборной США.