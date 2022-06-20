Рапино о трансгендерах: «На 100% поддерживаю их включение. Спорт – это не самое главное, речь о детях, о жизни людей»

выступила в поддержку трансгендеров в спорте.

– Проблема вовлечения трансгендеров в спорт сейчас является актуальной темой, поскольку многие штаты приняли законопроекты, запрещающие или ограничивающие участие трансгендеров в спорте. Как ты относишься к этому вопросу?

– Я на 100% поддерживаю включение трансгендеров [в спорт]. Люди не очень много знают об этом. Мы упускаем почти все. Честно говоря, я думаю, что то, что знают многие люди, исходит из тезисов, которые выдвигают правые, потому что они очень громкие. Они очень последовательны и неумолимы.

На самом высоком уровне существует регулирование. В студенческом спорте существует регулирование. И на олимпийском, и на профессиональном уровне. Это не так, что кто угодно участвует и все просто делают все, что угодно.

И я думаю, что люди также должны понимать, что спорт – это не самое главное в жизни, верно? Жизнь – это самое важное в жизни. И многое из споров о транс-инклюзивности было рассмотрено через чрезвычайно крошечную призму элитного спорта. Это не тот способ, которым мы должны формулировать этот вопрос.

Мы говорим о детях. Мы говорим о жизни людей. Мы говорим о том, что в некоторых случаях все правительство обрушилось на одного ребенка, в других – на троих детей.

Они совершают самоубийство, потому что им говорят, что они мерзкие, непохожие на других, злые и грешные, и они не могут заниматься спортом со своими друзьями, с которыми выросли. Не говоря уже о попытках лишить их медицинского обслуживания. Я думаю, это чудовищно.

Я бы также посоветовала всем, кто боится, что у кого-то будет несправедливое преимущество перед их ребенком, сделать шаг назад и подумать, о чем мы на самом деле здесь говорим. Мы говорим о жизни людей. Мне жаль, но школьная волейбольная команда вашего ребенка просто не так важна. Это не важнее, чем жизнь любого ребенка.

Покажите мне доказательства того, что транс-женщины получают всеобщие стипендии, доминируют во всех видах спорта, выигрывают все титулы. Мне жаль, но этого просто не может быть. Так что нам нужно начать включать их, и точка. И у меня есть уверенность, что мы сможем разобраться с проблемами по мере того, как они будут поступать.

Но мы не можем начать с противоположного. Это жестоко. И, честно говоря, это просто отвратительно.

Итак, нам действительно нужно сделать шаг назад и разобраться в том, о чем мы здесь на самом деле говорим, потому что жизни людей находятся в опасности. Жизни детей подвергаются риску из-за высокого уровня самоубийств, депрессии, негативного психического здоровья и злоупотребления наркотиками.

Мы делаем все возможное, чтобы трансгендер, не дай Бог, не добился успеха в спорте. Возьмите себя в руки и сделайте шаг назад, – сказала футболистка сборной США.