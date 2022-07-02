Байден наградит Рапино Президентской медалью свободы. Она вручается за вклад в защиту национальных интересов США, в общественную и культурную жизнь

Теги сборная США жен Меган Рапино Политика Джо Байден Футбол

Президент США Джо Байден наградит Меган Рапино за заслуги перед страной.

Байден 7 июля в Белом доме вручит 36-летней футболистке сборной США Президентскую медаль свободы.

Это одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению президента США.

Медалью свободы награждаются люди, «внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира».

Рапино – первая футболистка, которая получит эту награду, и одна из шести спортсменок или тренеров, удостоенных такой чести. До этого года всего 647 человек получили Президентскую медаль свободы за последние 59 лет с тех пор, как в 1963 году награда была впервые вручена президентом Джоном Кеннеди.

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