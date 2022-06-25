Рапино об отмене права на аборт в США: «Как же тяжело жить в стране, где женщин, геев, трансгендеров постоянно и безжалостно атакуют»

уверена, что отмена конституционного права на аборт в США повлияет на все слои населения.

В пятницу Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое признавало право на аборт конституционным.

«Можно понять, насколько же тяжело жить в стране, где женщин постоянно и безжалостно атакуют. То же самое касается и геев, и небинарных персон, и трансгендеров.

Это касается не только женщин, не только цисгендерных (чья гендерная идентичность совпадает с полом – прим. Sports.ru) женщин. Это влияет на всех нас.

Мы знаем, что это непропорционально сильно повлияет на бедных женщин, темнокожих женщин, иммигрантов, женщин, состоящих в абьюзивных отношениях, изнасилованных женщин. Может, просто на тех, кто сделал не лучший выбор. Это не повод для принуждения к беременности.

Честно говоря, когда состоящий преимущественно из мужчин суд принимает решения о моем теле или теле любой другой женщины, – это совершенно ошибочно и не соответствует желаниям страны и воле народа. Думаю, что это невероятно безответственно и неуместно», – заявила футболистка сборной США.

Рапино об отмене конституционного права на аборт в США: «Печально и жестоко. Отмена абортов не мешает их делать – она мешать делать это безопасно»