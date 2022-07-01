Футболист-гей Кавалло о каминг-ауте: «Хотел показать, что это нормально. Поддержка от гетеросексуальных Златана, Гризманна приятна»

Футболист-гей Джошуа Кавалло рассказал о поддержке со стороны именитых футболистов.

Хавбек «Аделаиды Юнайтед» сделал каминг-аут в октябре 2021 года, став единственным на тот момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

– От какого сообщения ты подумал: «Вау»? Может, какая-то знаменитость?

– Очевидно, сообщения от звезд футбола: , Гризманна, Лингарда. Когда я был моложе, я просыпался, чтобы посмотреть, как они играют рано утром. Поэтому приятно было видеть, как эти гетеросексуальные спортсмены протягивают руку и говорят: «Эй, Джош, все в порядке».

Потому что весь смысл моей истории состоит в том, чтобы показать – если мы видим двух парней или двух девушек, держащихся за руки на улице, мы ничего не говорим, так почему обсуждаем это в футболе?

Вот почему я хотел выступить – показать, что это совершенно нормально.

Такого еще не было, но почему? Я хочу быть тем человеком, на которого люди могут равняться. Я могу быть тем образцом для подражания, которого у меня не было.

Да, у меня был Джастин Фашану. Эта история закончилась печально (Фашану – первый профессиональный футболист, совершивший каминг-аут. В 1998 году он совершил суицид – прим. Sports.ru), – сказал хавбек .