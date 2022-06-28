«Я был в ярости. Трансгендеры не могут соревноваться лишь из-за того, кем они являются». Олимпийский чемпион Дэйли о правилах FINA

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Томас Дэйли раскритиковал Международную федерацию плавания (FINA) за политику в отношении трансгендеров.

Ранее FINA ужесточила правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям, а также сообщила о планах создать открытую категорию для соревнований с их участием.

«Я был в ярости. Знаете, это касается большинства представителей квир-сообщества (Дэйли является открытым геем – Sports.ru), если кто-либо говорит, что они не могут соревноваться и заниматься любимым делом лишь из-за того, кем они являются.

Я трепетно отношусь к этой теме. К тому, чтобы дать трансгендерам шанс проявить себя», – сказал Дэйли.

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