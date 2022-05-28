«Не хотелось бы услышать, что следующий Месси и Роналду – гей, но отказался от футбола». Игрок-гей Кавалло о причинах каминг-аута

Полузащитник рассказал о причинах каминг-аута.

Кавалло сделал каминг-аут в октябре 2021 года, став единственным на тот момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

«Это были чистые эмоции, я хотел, чтобы люди увидели, что я чувствую. Я никогда не думал, что наступит день, когда я скажу: «Я Джош Кавалло, футболист, и я гей».

Всю свою юношескую карьеру и начало профессиональной карьеры я прятался. Это было притворство 24 на 7. Это постоянная ложь и давление от того, что я еще и профессиональный футболист.

Но увидеть твиты поддержки [после каминг-аута] от Lil Nas X, Эллен Дедженерес, всех крупных клубов Премьер-лиги... Даже Юрген Клопп говорил об этом. Это было действительно приятно.

Честно говоря, я почувствовал, будто с моих плеч свалилась тонна кирпичей. И это было просто потрясающее чувство.

Были матчи, в которых меня освистывали, я слышал что-то весьма гомофобное, и это меня задело. Не все будут любить вас таким, какой вы есть, я принимаю это спокойно.

Я изо всех сил пытался найти кого-то, на кого можно было равняться и сказать: «О, он успешен, он гей и играет в футбол». У меня не было этого.

Мне бы очень не хотелось услышать, что следующий и – гей, но он отказался от футбола», – сказал Кавалло.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru