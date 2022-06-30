Футболист-гей Кавалло о каминг-ауте в АПЛ: «Это просто вопрос времени. Люди видят, как мир отреагировал на меня, понимают, что так будет только лучше»

рассказал о мечте поиграть в .

– Это твоя мечта – играть в Европе, может быть, в Англии? Играть в Премьер-лиге?

– Да, определенно. Моя мечта – играть в Премьер-лиге, и я хочу попробовать сыграть в за команду из Чемпионшипа или Лиги 1 (3-го – дивизиона Англии – прим.), чтобы продолжать развивать свою игру. Я чувствую, что сейчас я переживаю тот период своей жизни, когда я готов к этим переменам, я готов сделать этот шаг вперед в своей футбольной карьере.

– Как думаешь, мы когда-нибудь увидим игрока Премьер-лиги, который совершит каминг-аут?

– Определенно – там будет такой игрок. Это всего лишь вопрос времени и комфортности. Люди видят, как мир отреагировал на меня, и это важно для тех людей, которые борются. Это показывает, что все в порядке, так что будет только лучше, и я думаю, что момент, когда это произойдет, – это просто вопрос времени, – сказал полузащитник .