«Ларссон – мудак, тут даже обсуждать нечего. Но «Спартак» сравнялся с ним, можно было быть выше, поблагодарить». Радимов о шутке про агента 007

высказался о шутке «Спартака» после ухода .

Нападающий расторг контракт с московским клубом. После этого в телеграм-канале «Спартака» появилась картинка в стиле постеров фильмов о Джеймсе Бонде. На ней изображен футболист в образе агента, а надпись гласит: «Йордан Ларссон – агент 007. 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью».

«Начнем с того, что это личное дело Ларссона. Он воспользовался политической ситуацией и уйдет. Найдет ли он себе команду? Конечно, даже не сомневайтесь. Человек заработает на этом деньги, включив политическую историю.

написал, что у него 0 голов, 0 передач и 7 интервью… Я специально посмотрел: он провел около 80 матчей, забил порядка 20 мячей. Он играл, приносил пользу, выигрывал серебряные медали. В таком случае официальный аккаунт «Спартака» так прощаться с игроком не может. Можно написать банальные слова – спасибо, продолжения карьеры, желаем удачи.

Сам Ларссон – мудак, это понятно, тут даже обсуждать нечего. Но у него личное, он один, а здесь целый клуб. Клуб сравнялся с Ларссоном, можно было быть выше, поблагодарить. То, как он играл последний год, тоже было видно и понятно», – сказал главный тренер «Зенита-2» в эфире программы «Есть тема!» на .