Владислав Радимов: «Урал» – фаворит матча со «Спартаком» по игре. Думаю, большинство со мной согласится»

считает «Урал» фаворитом матча со «Спартаком».

«Будут ли игроки «Зенита» мотивированными на матч со «Спартаком»? Думаю, получат время те, кто меньше играл. Но это всегда принципиальная игра. Сложно говорить, как сложится.

Я рад за Ваноли, который показал эмоции, когда «Спартак» забил второй мяч. Но надо понимать, что это всего лишь Самара, и «Спартак» играл дома. Конечно, от него ждут большего.

«Спартак» против «Урала» в гостях без Жиго, Джикии и Мартинса? Скажу парадоксальную вещь, в матче и фаворит – «Урал». По игре. Думаю, большинство со мной согласится», – сказал тренер «Зенита-2».