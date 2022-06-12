Радимов после слов Заремы о гастролях в Питере предложил «Спартаку» включить в репертуар песню группы «Руки вверх!»: «Ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке»

отреагировал на сравнение выезда в Петербург с гастролями.

Рассуждая о матче с за , такую аналогию провела , жена владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы «Руки Вверх!» «Ай-яй-яй».

«Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке», – сказал главный тренер «Зенита-2».

Сергей Жуков о Суперкубке в Петербурге: «Мнение «Руки Вверх!», расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек РФС решил не учитывать. Нас поставили перед фактом»