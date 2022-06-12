Радимов после слов Заремы о гастролях в Питере предложил «Спартаку» включить в репертуар песню группы «Руки вверх!»: «Ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Олимп-II дивизион ФНЛ Зенит-2 Олимп Суперкубок России Чемпионат.com музыка Зарема Салихова Футбол

Владислав Радимов отреагировал на сравнение выезда «Спартака» в Петербург с гастролями.

Рассуждая о матче с «Зенитом» за Олимп Суперкубок России, такую аналогию провела Зарема Салихова, жена владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы «Руки Вверх!» «Ай-яй-яй».

«Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке», – сказал главный тренер «Зенита-2».

Сергей Жуков о Суперкубке в Петербурге: «Мнение «Руки Вверх!», расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек РФС решил не учитывать. Нас поставили перед фактом»

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