Радимов после слов Заремы о гастролях в Питере предложил «Спартаку» включить в репертуар песню группы «Руки вверх!»: «Ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке»

Владислав Радимов отреагировал на сравнение выезда «Спартака» в Петербург с гастролями.
Рассуждая о матче с «Зенитом» за Олимп Суперкубок России, такую аналогию провела Зарема Салихова, жена владельца красно-белых Леонида Федуна.
«Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы «Руки Вверх!» «Ай-яй-яй».
«Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке», – сказал главный тренер «Зенита-2».
Сергей Жуков о Суперкубке в Петербурге: «Мнение «Руки Вверх!», расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек РФС решил не учитывать. Нас поставили перед фактом»