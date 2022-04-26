Радимов о «Спартаке»: «В «Динамо» все тоже говорили: «Не вылетим!» В итоге опустились туда»

сравнил ситуацию «Спартака» с положением , которое вылетало в ФНЛ.

«Несколько лет назад «Динамо» вылетело из Премьер-лиги. Тоже все говорили «не вылетим, не вылетим!», а в итоге опустились туда. Остается четыре тура, и если ты следующий матч не выигрываешь…

Не стоит забывать, что у «Зенита» впереди матч со в Москве – это принципиальная история. Так что говорить со стопроцентной уверенностью, что «Спартак» не попадет в переходные игры, я бы не стал.

Даже если брать факты из серии «везет, не везет, судейские ошибки» – в последних четырех матчах произойти может что угодно, может и не повезти», – сказал тренер -2» в эфире «Матч ТВ».

И все-таки: упадет ли «Спартак» в стыки? Ваши любимые расклады