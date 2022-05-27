Радимов о «Спартаке» при Ваноли: «Дома с «Краснодаром» горит 1:2 и продолжает действовать от обороны – это вообще что? При Тедеско было почти так же, но хоть результата добивались»

поделился мнением о работе различных тренеров в .

– Вам нравится, как играет «Спартак» при Ваноли?

– Нет. Хочется видеть «Спартака», играющего с позиции силы. Прессингующего, нацеленного на атаку.

А когда он дома встречается с «Краснодаром», горит 1:2 и продолжает действовать от обороны, отдает сопернику мяч – это вообще что?! На такой «Спартак» смотреть неинтересно.

Да, при Тедеско было примерно то же самое. Но тогда хотя бы добивались результата. Теперь и этого нет. 10-е место в чемпионате!

Вот как работал Витория, мне очень нравилось. Тогда реально наметились сдвиги к лучшему, команда прибавляла. Португальцу не хватало сильных исполнителей, но он все равно старался играть в атаку. Было понятно, чего хочет тренер. В конце концов, при нем в Лиге Европы «Спартак» занял первое место в группе, опередив «Наполи» и «Лестер»!

Но зимой Виторию почему-то заменили на Ваноли. Это решение не вписывалось ни в какую логику! – заявил главный тренер «Зенита-2».

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