«Барса» сообщила Левандовскому, что предложит «Баварии» 40 млн евро и бонусы. Форвард готов ждать

подготовила новое предложение по форварду «Баварии» Роберту Левандовскому.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, каталонский клуб сообщил нападающему, что сделает новое предложение о его трансфере из «Баварии». Сине-гранатовые дадут за 33-летнего игрока 40 млн евро и бонусы.

Левандовски подтвердил руководству «Барселоны», что готов ждать. Одна из причин такой лояльности – хорошие отношения между агентом форварда и президентом каталонского клуба .

В минувшем сезоне поляк забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.