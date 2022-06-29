«Барса» сделала третье предложение по Левандовскому – 40+5 млн евро. «Бавария» может вступить в переговоры

сделала третье предложение по форварду «Баварии» Роберту Левандовскому.

По данным Bild, каталонский клуб предложил за 33-летнего нападающего 40+5 млн евро.

Это третье предложение о трансфере Левандовского со стороны «Барселоны». Как пишет Sport1.de, ранее сине-гранатовые предлагали 32+5 млн евро, а затем – 35+5 млн евро. Оба этих предложения были проигнорированы «Баварией».

Однако сейчас, как сообщает Bild, сумма приближается к 50 млн евро, которые хотел бы получить мюнхенский клуб. Сейчас ситуация может измениться, и может вступить в переговоры.

В минувшем сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.