Тебас о Левандовском: «Надеюсь, рычаги, что он задействовал, помогут ему оказаться в «Барсе»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас хочет, чтобы перешел в «Барселону».

«Надеюсь, Левандовски перейдет в «Барселону» и проведет хороший сезон. Надеюсь, рычаги, которые он задействовал, помогут ему оказаться в «Барселоне», ведь Роберт – легенда «Баварии» и европейского футбола.

Если экономические соглашения, одобренные «Барсой», начнут действовать, то Левандовски сможет перейти. Интерес существует. Если операции будут активированы, то «Барса» сможет подписать его», – сказал Тебас.

Напомним, некоторое время назад члены клуба одобрили несколько финансовых операций.

Во-первых, совет директоров «Барселоны» получил право на продажу 49,9% компании Barça Licensing & Merchandising. По оценке клуба, от этой сделки он получит минимум 200 млн евро. При этом у «Барселоны» будет право обратного выкупа. Во-вторых, клуб получил право на продажу 25% телевизионных прав на ближайшие 25 лет. За каждые 10% «Барса» потребует 200 млн евро.