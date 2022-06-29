Лукаку прилетел в Милан: «Я очень счастлив, что вернулся в «Интер»

Форвард Ромелу Лукаку завершает переход из «Челси» в «Интер».

Нападающий прилетел в Милан. «Я очень счастлив, что вернулся в «Интер», – сказал бельгиец.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, сегодня Лукаку пройдет медосмотр перед переходом в итальянский клуб, а затем подпишет контракт с клубом. Срок аренды игрока из рассчитан до июня 2023 года.

в полном объеме возьмет на себя зарплату Ромелу. «Челси» получит за аренду 8 млн евро и бонусы. Официально о переходе объявят в скором времени.

Статистику 29-летнего нападающего можно изучить здесь.