Лукаку прилетел в Милан: «Я очень счастлив, что вернулся в «Интер»

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Форвард Ромелу Лукаку завершает переход из «Челси» в «Интер».

Нападающий прилетел в Милан. «Я очень счастлив, что вернулся в «Интер», – сказал бельгиец.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, сегодня Лукаку пройдет медосмотр перед переходом в итальянский клуб, а затем подпишет контракт с клубом. Срок аренды игрока из «Челси» рассчитан до июня 2023 года.

«Интер» в полном объеме возьмет на себя зарплату Ромелу. «Челси» получит за аренду 8 млн евро и бонусы. Официально о переходе объявят в скором времени.

Статистику 29-летнего нападающего можно изучить здесь.

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