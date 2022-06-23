Лукаку заплакал, когда юрист сообщил ему, что аренда в «Интер» из «Челси» согласована

заплакал, когда узнал, что сможет вернуться в «Интер» из .

Как пишет La Gazzetta dello Sport, когда во вторник юрист Себастьен Ледюр сообщил форварду, что переход в «Интер» на правах аренды состоится, Лукаку заплакал от радости.

Отмечается, что Ледюр самостоятельно вел переговоры с «Интером», так как в руководстве «Челси» идет перестройка. Сам Лукаку недавно обратился к Ледюру – ранее он сотрудничал с Федерико Пасторелло.

Как сообщалось, ради возвращения в форвард на 30% снизил зарплату – с 10 до 7 млн фунтов в год после налогов.

Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 млн евро.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Лукаку возвращается в «Интер»: снизил зарплату на 30% и даже заплакал от радости