«Интер» за аренду Лукаку предложил 7 млн евро и бонусы. «Челси» просит 10 млн плюс бонусы, в переговорах участвует новый владелец

«Интер» представил новое предложение по аренде форварда .

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, «нерадзурри» готовы заплатить лондонцам 7 миллионов евро, а также добавить гарантированные бонусные выплаты. «Синие» продолжают просить 10 миллионов евро и бонусы.

Переговоры продолжаются, и участие в них принимает новый владелец «Челси» .

Утверждается, что Лукаку и его окружение сохраняют уверенность в том, что переход все же состоится.

Ранее сообщалось, что президент Стивен Чжан не позволил менеджерам клуба согласиться на требования партнеров.