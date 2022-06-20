«Интер» за аренду Лукаку предложил 7 млн евро и бонусы. «Челси» просит 10 млн плюс бонусы, в переговорах участвует новый владелец

«Интер» представил «Челси» новое предложение по аренде форварда Ромелу Лукаку.
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, «нерадзурри» готовы заплатить лондонцам 7 миллионов евро, а также добавить гарантированные бонусные выплаты. «Синие» продолжают просить 10 миллионов евро и бонусы.
Переговоры продолжаются, и участие в них принимает новый владелец «Челси» Тодд Боэли.
Утверждается, что Лукаку и его окружение сохраняют уверенность в том, что переход все же состоится.
Ранее сообщалось, что президент «Интера» Стивен Чжан не позволил менеджерам клуба согласиться на требования партнеров.