Лукаку снизил зарплату на 30% ради аренды в «Интер» – с 10 до 7 млн фунтов в год после налогов. «Нерадзурри» возьмут всю сумму на себя

Нападающий Ромелу Лукаку возвращается в «Интер» из .

Ради перехода в итальянский клуб на правах аренды форвард согласился снизить зарплату на 30%, сообщает Sky Sports News.

По контракту с «Челси» игрок получает 10 млн фунтов (около 11,5 млн евро) в год после уплаты налогов, а в «Интере» он будет зарабатывать 7 млн фунтов (около 8 млн евро) в год чистыми. Итальянский клуб в полном объеме возьмет на себя зарплату Лукаку.

Сообщалось, что за аренду Ромелу лондонский клуб получит 8 млн евро. Опции выкупа у не будет.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 млн евро.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика – здесь.