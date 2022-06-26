Лукаку в среду прилетит в Милан и подпишет контракт с «Интером»

«Интер» на следующей неделе оформит переход форварда .

Нападающий «Челси» возвращается в итальянский клуб на правах аренды.

В среду он прибудет в Милан, пройдет медосмотр и подпишет контракт с «нерадзурри».

Как сообщалось, ради возвращения в Лукаку на 30% снизил зарплату – с 10 до 7 млн фунтов в год после налогов.

Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 млн евро.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Лукаку возвращается в «Интер»: снизил зарплату на 30% и даже заплакал от радости