Лукаку в среду прилетит в Милан и подпишет контракт с «Интером»

«Интер» на следующей неделе оформит переход форварда Ромелу Лукаку.
Нападающий «Челси» возвращается в итальянский клуб на правах аренды.
В среду он прибудет в Милан, пройдет медосмотр и подпишет контракт с «нерадзурри».
Как сообщалось, ради возвращения в «Интер» Лукаку на 30% снизил зарплату – с 10 до 7 млн фунтов в год после налогов.
Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 млн евро.
В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика – здесь.
Лукаку возвращается в «Интер»: снизил зарплату на 30% и даже заплакал от радости