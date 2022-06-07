Левандовски будет получать 9 млн евро в год после налогов в случае перехода в «Барсу» – больше всех в клубе. Он готов вписаться в потолок зарплат

Стали известны подробности о введении потолка зарплат в «Барселоне».

Ранее стало известно, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта ввел потолок зарплат – 10 млн евро чистыми. Это новшество затронет и нынешних футболистов команды. Тех, у кого зарплата выше 10 млн евро в год, попросят пойти на ее сокращение – вплоть до 50% в отдельных случаях.

Как пишет As, форвард «Баварии» , который хочет перейти в «Барселону» и договорился с каталонцами о контракте на три года, дал согласие на такие условия. В случае перехода в «Барсу» форвард будет получать 9 млн евро в год чистыми. В нынешних условиях он станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Сообщалось, что в «Баварии» Левандовски зарабатывает 24 млн евро в год.

Зарплаты Жерара Пике, и Френки де Йонга гораздо выше указанных 10 миллионов евро. Им предложили пойти на значительное понижение зарплат. Кроме того, у руководства «Барселоны» есть опасения относительно 35-летнего центрального защитника – у Пике есть хроническая травма, которая может помешать ему регулярно выходить на поле в следующем сезоне.

Зарплаты игроков, которые перешли в «Барсу» при Лапорте или продлили контракты при нем, уже соответствуют установленному лимиту. Это , Педри, Рональд Араухо, Нико Гонсалес, Ферран Торрес, , Эрик Гарсия, и Дани Алвес. Скоро в их число должны войти и Серджи Роберто с Гави, которые близки к подписанию новых контрактов с «Барсой».

Руководство «Барселоны» хочет, чтобы лидеры команды получали по 6-8 млн евро в год, игроки так называемого «среднего класса» (а это большая часть состава) – по 4-5 млн евро в год. Самым молодым игрокам хотят давать контракты на 2-3 млн евро в год.

Такие игроки, как Ансу Фати и Педри, уже считаются футболистами «среднего класса». В зависимости от достигнутого ими прогресса они могут получить контракты на уровне лидеров «Барсы».

Ориентир для капитанов команды – 8 млн евро в год чистыми. Исключением стал лишь Серджи Роберто, который согласился на зарплату в размере 3 млн евро в год по новому контракту.