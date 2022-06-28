«Барса» предложит за Левандовского не более 40 млн евро без учета бонусов. «Бавария» хочет 75 млн

и не могут договориться об условиях трансфера Роберта Левандовского.

По информации Diario Sport, немецкий клуб требует 75 миллионов евро за трансфер нападающего. Испанцы готовы предложить не более 40 миллионов евро без учета бонусов. «Барса» не намерена платить больше, учитывая возраст игрока и тот факт, что срок его контракта истекает через год.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы предложить 50 миллионов евро, в то время как «Бавария» хочет получить не менее 60 миллионов.

В минувшем сезоне Роберт забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.