«Левандовски хочет показать, что он лучше Бензема. «Реал» и «Барса» – команды одного уровня». Экс-агент Роберта о желании форварда уйти из «Баварии»

Бывший агент Роберта Левандовского высказался о желании поляка уйти в «Барселону».

«Барса» и Левандовски будут бороться за этот трансфер. Думаю, он все-таки перейдет в «Барсу». Считаю, что это возможно.

Он должен был надавить на «Баварию», чтобы его отпустили. Руководители «Баварии» знают, что Левандовски давно хотел в Испанию. Он планировал играть в Германии, потом – в Испании, а затем завершить карьеру в США.

Левандовски хочет показать, что он лучше, чем Бензема. Это еще одна причина для перехода в «Барсу».

Левандовски ни о чем не мечтает. Для него футбол – это работа, и он относится к ней очень профессионально. и «Барса» – команды одного уровня», – сказал Цезари Кухарски для Carrusel Canalla.