Вероятность трансфера Левандовского в «Барсу» выше сейчас, чем несколько недель назад. «Бавария» просит 60 млн евро

сохраняет шансы перейти в «Барселону» этим летом.

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг пишет, что на сегодня вероятность трансфера выше, чем несколько недель назад.

Все зависит от того, договорятся ли клубы о сумме сделки. По данным Плеттенберга, намерена получить не менее 60 млн евро.

Ранее появилась информация, что «Барса» готовит финальное предложение по нападающему – около 40 млн евро

У Левандовского с «Барселоной» есть предварительная договоренность о контракте по схеме «2+1». В случае перехода поляк станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.